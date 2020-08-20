На 102-му році життя зупинилося серце одного з найвидатніших українських вчених, голови Академії наук України Бориса Патона

Його ім'я відоме далеко за межами нашої країни.

Борис Євгенович розробив перший у світі прилад для обробки металу в умовах космосу за допомогою пучка променів. Цей винахід здатний різати, зварювати, паяти і наносити металеве покриття. Вчені в Києві створили апарат "Вулкан", на якому в 1969 році вперше у світі випробували технології зварювання на космічному кораблі"Союз 6".

Видатний український вчений дав одне зі своїх інтерв'ю виданню "Сегодня".

Пропонуємо найяскравіші висловлювання легендарного українця про батьківщину.

Мрію, щоб наука і вчені були в пошані в нашій країні. Щоб Україна розвивалася і процвітала. І щоб все було добре у нас, наших дітей і онуків.

Пройде час, ми порозумнішаємо і станемо більш цивілізованими, як і годиться країні, що знаходиться в серці Європи. І змужніємо.

Маємо навіть власні пропозиції щодо будівництва постійної станції на Місяці і готові надати їх нашим потенційним партнерам.

Краще капіталовкладення, навіть якщо це просто хобі - це вкладення в нові знання. Освіта, книги, якісь навчальні програми.

Поза всяким сумнівом, потрібно робити все можливе, щоб створити в нашій країні такі умови, щоб у наших фахівців не виникало потреби виїжджати на постійне місце проживання за кордон.

Нагадавши, Віктор Павлік показав відео з останнім зверненням сина: "йому вже не боляче"

Як повідомляла Politeka, серце юного українського футболіста зупинилося: "ми сумуємо разом з вами..."