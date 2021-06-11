Украинский психиатр, диссидент, общественный деятель Семен Глузман высказал свое мнение относительно массовой подготовки специалистов по праву в Украине. А также в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» он заявил, что не отдал бы свой голос украинскому Валенсу.

Глузман объясняет, как формируется общество: 80% - это те, кого ведут, а остальные 20% - те, кто ведет. Так вот Украина, отмечает он, имела эти 20%, которые вели остальных. Эксперт также признается, что порой вспоминает этих личностей, среди которых были математики, физики и другие специалисты.

Тем не менее, рассказывает он, с определенного момента Украина начала массово выпускать политологов и юристов. Сам Глузман вспоминает, что еще в лагере увлекался теорией права и единственный в этой среде выписывал литературу по юриспруденции. «Но когда я услышал о том, что у нас массово готовят юристов и экономистов, то мне хотелось добавить: юристов, экономистов и п*дерастов», - говорит диссидент.

По случаю ведущий спросил Глузмана, отдал бы ли он свой голос украинскому Гавелу, интеллигентному литератору, или Валенсу, человеку из народа. Эксперт сразу выбрал Гавела.

«Я знаю, что плохо для него кончилось. Я признаюсь, после распада СССР после того, как появились другие возможности, сначала при Горбачеве, потом уже украинских, я никогда не был ни на одном митинге. Я не люблю толпу», - рассуждает он.

Напоминаем, Глузман поразмыслил, как найти баланс между морализаторством и отсутствием этики в политике.

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