В ефірі програми «Конституційна кухня» Геннадія Друзенка український психіатр, дисидент, громадський діяч Семен Глузман розмірковував про те, як знайти баланс між моралізаторством і відсутністю етики і моралі в політиці.

«Потрібно шукати цей баланс. Це дуже важко? тому що деякі моралісти, коли трохи патину знімаєш - бачиш там таке... З іншого боку, деякі політики змушені бути частково не дуже моральними, я маю на увазі не українських, а взагалі. Тому що політика - це завжди пошук компромісу, тому немає абсолютно етичного суспільства, і політик повинен пристосовуватися», - вважає Глузман.

Він привів у приклад англійських політиків, які ходять по квартирах, будинках і розмовляють зі своїми виборцями. За словами Глузмана, у нас більш трагічна ситуація, тому що ми зустрічаємося з політиками тільки тоді, коли вони вже на телеекрані.

«Нас дуже легко обдурити, нас ведуть постійно в якісь вибори: вибір між не добром і злом, а де менше зло. Я анітрохи не претендую на те, що я великий фахівець в конституційному праві і взагалі в праві, але я вважаю, що стратегічна помилка української держави в тому, що ми дуже швидко перейшли до режиму псевдопартії», - заявив Глузман.

Він зазначив, що нам потрібно помилятися і тренуватися. У зв'язку з цим гість програми згадав президентські вибори, коли він знав досить багато поганих речей про Петра Порошенка, але все одно голосував за нього. Такий вплив, за словами Глузмана, могло мати його патріотичне оточення.

Як повідомляла Politeka, Романенко вважає, що Зеленський зумів показати, що саме він головний в Україні