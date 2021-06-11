В программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» бывший народный депутат и министр образования и науки, президент НУ «Киево-Могилянская академия» Сергей Квит объяснил, что сейчас происходит в системе высшего образования Украины.

Прежде всего гость программы отмечает, что нужно выбирать правильный объект для сравнения. По сравнению с СССР, говорит он, сейчас в Украине образование в гораздо худшем состоянии, но это тянется еще с конца 1980-х годов.

С другой стороны, Квит объясняет, что и советская система высшего образования и научных исследований разрушилась. «Она прекратила свое существование еще до того, как был разрушен Советский Союз. Поэтому не стоит сравнивать с советскими временами», - убежден бывший депутат.

Так же, объясняет он, разрушилась и советская система финансирования. По случаю он приводит слова Маргарет Тэтчер, которая говорила о социализме примерно так: все это прекрасно, но деньги не бесконечны. Квит отмечает, что это и случилось с экономикой Советского Союза, с его тоталитаризмом и централизованной диктовкой.

«Это касалось управления национальной академией наук и всеми исследованиями. Эта система умерла. Нельзя было централизованно управлять, потому что нельзя было централизовано финансировать», - добавляет экс-депутат.

Итак, Квит делает вывод, что сегодня многие системы независимой Украины гораздо в худшем состоянии, чем в советские времена. В то же время он считает, что нужно думать о другом: чего не хватает стране, в чем заключается ее национальный интерес и приоритет, как вообще поддержать систему научных исследований на уровне.

«Научные исследования никогда не рассматриваются отдельно от системы высшего образования. Это должно быть что-то одно», - подчеркивает эксперт. В этом контексте он также комментирует работу нового главы Национальной академии наук - Анатолия Загородного. Квит считает, что этот кандидат лучший во всей системе НАН и стоит серьезно воспринимать его слова.

Напоминаем, Квит рассказал о Борисе Патоне, непрерывном главе Национальной академии наук.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга заявил, что образование в Украине неуклонно деградирует.