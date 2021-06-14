Психолог и ветеран Александр Алиев в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко заявил, что неизвестно, какой должна быть конечная точка в российско-украинской войне на Донбассе, и это бьет по ветеранам.

“Общий фон в обществе на сегодняшний день бьет рикошетом по ветеранам. Война не закончена, точка не поставлена. Что сейчас происходит? На протяжении всего периода с 2014 года, кроме 2014 года, один вопрос, куда мы идем, какая у нас конечная точка? Мы воюем до тех пор, пока мы силой оружия выходим на границы с Россией, или куда?”, - сказал Александр Алиев.

Он отметил, что в подвешенном состоянии растут жертвы и теряется популярность.

“Сейчас о войне вообще мало кто говорит. И люди теряются. Люди теряют это ощущение, что я лев, я знаю, что я делаю, я знал, зачем я шел. Это может теряться и это сказывается на людях. И в то же время, поддержка государства - она тоже не может быть всеобъемлющей”, - добавил Алиев.

Как сообщала Politeka, что Малик заявил о 2014, что перед теми ребятами, которые тогда пошли, он снимает шляпу.

Также Politeka сообщала, что дети рассказали о жизни на прифронтовом Донбассе, видео: "Снаряды летают над головой”.



