Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского Совета бизнеса Михаил Непран в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» рассказал, стоит ли Украине вступать в Европейский союз.

«Для того, чтобы вступить в ЕС... Здесь очень неоднозначная позиция. Некоторые эксперты правильно задают вопрос – стоит ли туда вступать? Страны, которые туда вступают, в определенной мере теряют свою национальную долю суверенитета, отдают наднациональному правительству – Европейской комиссии, европейскому парламенту – добровольно. Я всегда так говорю: давайте мы европейское сообщество у себя построим сами. Прежде всего, это нужно нам», - говорит эксперт.

Также он объяснил, к каким положительным изменениям привело влияние международных финансовых организаций.

«Если бы не влияние, скажем, того же Международного валютного фонда или Всемирного банка, то мы были бы с вами в таком феодализме с точки зрения бизнеса... Потому что многие вещи по либерализации мы и вынуждены были делать не от того, что мы хотели... Никто из чиновников не хотел отпускать, например, бизнес в свободную внешнеэкономическую деятельность», - сказал Непран.

Эксперт напомнил, что ранее каждый контракт проходил регистрацию в Министерстве внешнеэкономических связей и торговли, и на осуществление внешнеэкономической деятельности нужно было иметь лицензию.

«Была монополия внешней торговли государства. Потому что все шло через уполномоченные государственные структуры. И только так как у нас был колоссальный кризис, супер гиперинфляция, нужны были деньги... И тогда под давлением это все отменили», - резюмировал он.

Ранее Politeka сообщала, что Кочевенко посоветовал Украине искать союзников в НАТО .