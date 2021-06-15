Чому Україна не отримала запрошення на саміт НАТО? На це питання відповів військовий експерт Юрій Кочевенко у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24» .

«Ми, напевно, зайву в принципі надаємо значимість і драматизуємо ось ці знаки у вигляді запрошень або не запрошень, про надання плану дій щодо членства...», - вважає гість програми. У той же час він радить більше уваги звертати на глибинні процеси та стратегічний вектор держави. Кочевенко зазначає, що Україна, як і Грузія, тримає свій вектор на вступ до НАТО.

Тим не менш, поки що, каже він, це не є можливим, але і припиняти намагатися не варто. Кочевенко пояснює, що в Альянсі всі рішення приймаються консесуально. Отже, як він стверджує, будь-хто із 30 країн-членів НАТО міг заблокувати рішення щодо вступу України.

«Для того, щоб просунутися якось, нам потрібно, щоб всі держави-члени Альянсу підтримували наше устремління. На жаль, це не так. На жаль, вплив в деяких державах-членах Альянсу російського лобі досить сильний, щоб нам протидіяти», - зазначає експерт.

Принагідно він і пояснює, як Україні реагувати в цій ситуації із самітом. «Точно не потрібно ображатися», - переконаний Кочевенко. Натомість він радить всі сили спрямувати на реформування оборонного сектора, зокрема і його політичної складової.

Експерт також зазначає, що сьогодні дуже важливо встановлювати двосторонні союзницькі відносини із тими країнами-членами НАТО, що однозначно підтримують Україну у конфлікті з РФ, а також готові до співпраці навіть у військовому плані. «Це в першу чергу країни Балтії, це Сполучені Штати, це Великобританія», - перераховує Кочевенко. Водночас він зазначає, що від співпраці зі Сполученими Штатами, Польщею та Литвою Україна мала більше користі, аніж від НАТО.

Нагадуємо, Кочевенко розповів, навіщо Україні ПДЧ в НАТО .