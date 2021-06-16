Доцент Киево-Могилянской академии и Львовской бизнес-школы УКУ, доктор философии Кембриджского университета, руководитель секретариата Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Михаил Винницкий в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» рассказал о развитии IT-сектора в Украине. По его словам, украинские IT-специалисты очень образованные и перспективные.

«В 2020 году, по официальной статистике, Украина экспортировала больше IT-услуг, чем зерна. Мы уже далеко не аграрное государство, мы на третьем месте по металлу, поэтому мы уже не индустриальная держава, мы – постиндустриальная страна. Это не значит, что мы умеем маркетинг, продажи и все эти вещи, относящиеся к формированию продуктов. Мы пока являемся мастерской по IT», - отметил Винницкий.

По словам эксперта, западные компании только создают идею какого-то IT-продукта, а украинские IT-специалисты собственноручно создают и разрабатывают этот продукт.

«Это показывает наше качество образования, так как IT-специалисты это не те, кто помнят Советский Союз, а это уже сегодняшнее поколение. Регионы, которые четко укоренены в индустриальную эпоху, на сегодняшний день имеют проблемы, они начинают становиться депрессивными. Я бы не сказал, что у нас особенно отсталая экономика», - подчеркнул гость программы.

Как отметил Винницкий, уровень украинских IT-специалистов показывает уровень математического образования, потому что они не просто пишут код, а занимаются именно разработкой, где используется высшая математика.

«Microsoft, Apple, Amazon – это всё украинский продукт, который продается под западным брендом. Если вы хотите аргументировать, что украинцы не умеют продавать – это 100%. Мы пока не являемся продуктовой страной, мы – мастерская для тех, кто делают бренды», - подчеркнул эксперт.

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