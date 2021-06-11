Український психіатр, дисидент, громадський діяч Семен Глузман висловив свою думку щодо масової підготовки фахівців з права в Україні. А також у програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» він заявив, що не віддав би свій голос українському Валенсу.

Глузман пояснює, як формується суспільство: 80% - це ті, кого ведуть, а решта 20% - ті, хто веде. Так ось Україна, зазначає він, мала цих 20%, які вели решту. Експерт навіть зізнається, деколи згадує цих особистостей, серед яких були математики, фізики та інші фахівці.

Тим не менш, розповідає він далі, з певного моменту Україна почала масово випускати політологів і юристів. Сам Глузман згадує, що ще в таборі захоплювався теорією права і єдиний у цьому середовищі виписував літературу з юриспруденції. «Але коли я почув про те, що у нас масово готують юристів та економістів, то мені хотілося додати: юристів, економістів і п*дерастів», - каже дисидент.

Принагідно ведучий запитав у Глузмана, чи віддав би він свій голос українському Гавелу, інтелігентному літератору, або Валенсу, людині з народу. Експерт відразу обрав Гавела.

«Я знаю, що погано для нього скінчилося. Я зізнаюся, після розпаду СРСР після того, як з'явилися інші можливості, спочатку при Горбачові, потім вже при українських, я ніколи не був ні на одному мітингу. Я не люблю натовп», - міркує він.

Нагадуємо, Глузман поміркував, як знайти баланс між моралізаторством і відсутністю етики в політиці.

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