То, что Украина нуждается в переменах, давно уже стало известно. Но какие именно перемены ей нужны? Свой вариант ответа в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» предлагает футуролог Алексей Толкачёв.

«Украине нужно осознать своё место в глобальном мире. До сих пор украинцы постоянно просились либо в Европу, либо ещё куда-то, вызывая жалость. Кто больше заинтересует западных соседей: Украина, которая вызывает сочувствие, напоминая о Голодоморе – или Турция, которая обещает обогатить Европу? Чтобы понять своё место в мире, нужно ответить на вопрос: что мы можем дать другим? Нашей стране нужен цивилизационный прорыв, основанный на ценностях. Ведь в западном мире существует огромный кризис ценностей. Этот мир отлично понимает, что ему не нужно – например, авторитаризм. Но что ему нужно?», - отмечает гость программы.

По его мнению, именно Украина могла бы предложить Западу свои основанные на ценностях модели экономики, образования, организации общества, а возможно, даже новый смысл жизни человека.

«Но пока что мы ничего не даём миру. Да, мы говорим, что мы восточный барьер Европы, и защищаем её от России. Поляки прекрасно понимают: если Украины не станет, они окажутся следующими. Но пока что мы по отношению к Европе находимся в роли просителя», - считает Алексей Толкачёв.

Ранее, как сообщает Politeka, он призвал украинцев отсчитывать историю своей независимости не с 1991 года, а хотя бы от УНР.

Также Толкачёв дал прогноз относительно того, какие украинские партии в ближайшие годы сойдут со сцены, а какие останутся.