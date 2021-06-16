Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Русланом Бізяєвим на каналі "Знай24" розповів, що це Україна розвалила Радянський Союз.

Олексій Толкачов зазначив, що Україна розвалила Радянський Союз.

"Частково - так, а що ж в цьому поганого? Ви заштовхуєте у дуже важливі питання, питання відповідальності. Якщо ми приймаємо рішення, ми повинні не нести відповідальність в негативному плані: страждати за прийняте рішення, але, як мінімум, визнати, що так, ми прийняли це рішення. Так, в Кремлі сиділо дуже багато українців, які керували СРСР. І тут що ще страшне: так, в українців є імперські амбіції, як у нащадка Русі", - сказав Толкачов.

Він зазначив, що іноді українців намагаються пригнобити, що їм нічого не треба, крім вишневого саду біля хати, але при цьому українці правили всім Радянським Союзом.

"Усвідомлення на абсолютно новому рівні, де Україна буде тривати від руських коренів, Радянського Союзу - це все є нашим спадком. Ми, на мій погляд, трохи помилково проголосили незалежність тільки з 1991 року. Необхідно було її відновити, як мінімум - з Української Народної Республіки. Продовжити свою історичну тяглість. Ми цього не зробили", - додав футуролог.

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