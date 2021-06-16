В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» футуролог Алексей Толкачев рассказал, почему патриотически настроенные украинцы выступают резко против принятия наследства всей Руси.

Гость программы утверждает, что мир в принципе не заинтересован в сильной Украине. По его мнению, государство имеет шанс развиться только в условиях мирового кризиса. В пример Толкачев приводит пандемию коронавируса, когда каждая страна пыталась решить свои проблемы.

«Тогда в Украине можно было очень хорошо рвануть вперёд, но мы оказались к этому не готовы. Кроме того, нужно понимать: украинская националистическая аудитория очень сильно травмирована исторической болью. А когда что-то болит, человек может только кричать и бить в ответ», - рассуждает футуролог.

Вместо этого, говорит он, боль необходимо осознать, а ситуацию - переосмыслить, иначе все наши действия будут только усиливать врага. В то же время Толкачев объясняет, что для этого украинцам не хватает определенного уровня сознания. Следовательно, убежден он, необходима соответствующая психологическая помощь, что поможет преодолеть комплексы и травмы народа.

Толкачев отмечает, что комплексом неполноценности поражены все - и украинцы, и русские - еще со времен Киевской Руси, которая значительно проигрывала Византии. «Но у нас пошли по пути синдрома жертвы, а в РФ это компенсируют манией величия. А ведь если бы украинцы исцелились от этого и предложили проект, основанный на ценностях – они могли бы повести за собой не только Россию, но, возможно, и всю Восточную Европу», - утверждает футуролог.

Напоминаем, Толкачев рассказал, что это Украина развалила Советский Союз.

Ранее Politeka сообщала о том, что Толкачев предположил, какое будущее ждет украинские партии в ближайшие 5 лет.



