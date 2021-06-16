Анархист, политолог, правозащитник и общественный деятель, политический аналитик и блогер Михаил Чаплыга стал гостем в программе Руслана Бизяева "Культ личности"

Самым большим иезуитством он считает то, что власть собирается бороться с олигархами, но ничего не собирается делать с транснациональными корпорациями и теми, кто работает на них. В этом же контексте политолог отмечает, что «соросята» - это скорее собирательное название, охватывающее разных людей с разными и даже противоположными интересами.

«Эта публика страшнее олигархов – у нее нет идеологии, кроме идеологии своего хозяина и бабла», - утверждает эксперт. Чаплыга заявляет, что эти транснациональные корпорации оказывают сильное давление и на Офис Президента. Он рассуждает, что президент вполне мог бы пообещать побороть не только олигархов, но и транснациональные корпорации.

Напоминаем, Чаплыга поделился собственным опытом вербовки.

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга объяснил, для чего Украине дефолт.