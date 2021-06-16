Яким чином закордонні структури вербують в Україні людей, які будуть в Україні діяти в інтересах їх держав? Своїм досвідом у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» ділиться анархіст, політолог, правозахисник і громадський діяч, політичний аналітик і блогер Михайло Чаплига.
«Я їм відразу сказав: я не проти вас, я розумію ваші інтереси. Я розумію інтереси інших, але хочу користі для своєї країни. Я не можу бути українцем і працювати на вас. Ви будете ставитися до мене з повагою? Я б не ставився з повагою до людини, яка зрадила свою Батьківщину. Хіба це буде співпрацею? А ви набираєте тих, хто готовий працювати за три копійки. Ви їх поважаєте? Ні, ви їх зневажаєте. Так, в короткостроковій перспективі ви виграєте - всюди розставляєте людей, які діють за вашими методичками», - каже гість програми.
Але, підкреслює він, такий виграш може бути тільки недовгим.
«Страшні часи породжують сильних лідерів. Чим темніші часи, тим більше таких лідерів, і тим вони яскравіші. І в зіткненні з такими лідерами програють не тільки самі грантоїди, а й ті, хто стоїть за ними. Такими способами можна тільки налаштувати український народ проти себе. Але це не вороги України - це просто люди, у яких є свої інтереси. А в України - свої», - вважає Михайло Чаплига.
Раніше, як повідомляє Politeka, він зазначив, що Росія прагне не допустити вступу України в НАТО, а в альянсі не хочуть псувати відносини з Москвою.
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Також Чаплига розповів про те, як система освіти в країні визначається ринком праці.