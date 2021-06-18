В программе Евгения Рыбчинского «10 разговоров с отцом» народный артист Украины, поэт-песенник, драматург, сценарист Юрий Рыбчинский поразмыслил на тему, что объединяет украинское общество. В частности, речь шла о языке и культуре.

Первым объединяющим фактором Рыбчинский называет государство. Но здесь он и добавляет, что украинцы - это не какой-то отдельный анклав или республика, которую надо объединить с государством. «Мы не в стране, а мы – страна. Потом, конечно, многих объединяет общая история», - рассуждает поэт. Он отмечает, что это, например, общие для разных национальностей кладбища.

Также Юрий Рыбчинский, будучи поэтом-песенником, особое внимание в этом контексте уделяет песни. «Украинцев объединяет, и объединяла всегда, не позволяла врагам Украины уничтожить ее историю, язык – это украинская песня, которая передавала не только чувства, но в думах передавала саму историю», - утверждает он.

Драматург отмечает, что объединяющим фактором должна была быть также государственная система, с экономикой и политикой которой соглашались бы все граждане Украины. Евгений Рыбчинский со своей стороны добавляет, что в таком случае Украина должна стать гражданским обществом, то есть демократическим, которым в свое время была Гетманщина.

Тем не менее, Юрий Рыбчинский не совсем согласен с этим мнением. «Это не потому, что для меня Карл Маркс – это святыня, но тогда было очень разрозненное и разделенное на классы общество. Была шляхта и другие граждане. Это, кстати, и сохранилось до сих пор – разделение на богатых людей и бедных», - утверждает он. Артист отмечает, что сегодня богатое меньшинство обогащается за счет бедного большинства, но общество нуждается в демократии. Он подчеркивает, что тогда вместе со страной богатели бы и ее граждане.

Напоминаем, Рыбчинский объяснил, что «Лесная песня» Леси Украинский - это код нации.

Ранее Politeka сообщала о том, что Рыбчинский рассказал, какие преференции получают Герои Украины и выдающиеся деятели искусств.