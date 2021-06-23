Все люди стремятся к счастью, но достичь его удаётся далеко не всем. В чём тут дело? Своим секретом в программе «Романенко. Беседы» делится автор книг и общественный деятель Маргарита Сичкарь.

«У меня на рабочем столе стоит фотография меня самой в пятилетнем возрасте. Меня тогда сфотографировал отец. Этот ребёнок – мой советник, и я всем людям рекомендую в этом брать с меня пример. Найдите свою детскую фотографию, посмотрите в глаза этому ребёнку и вспомните свои мечты. Ведь у каждого глубоко внутри остаётся этот ребёнок. Просто у некоторых он сидит в клетке, у некоторых он чем-то завален, и нужно всё это разгрести. Лично я испытываю потрясающие чувства, когда смотрю на эту девочку. А ведь детство у каждого своё. Некоторые люди в таких случаях вообще рыдают», - рассказывает гостья программы.

По её словам, у некоторых воспоминания о детстве очень тяжёлые, ведь родители бывают разные.

«Самая я очень благодарна своим родителям. Мне в детстве разрешали делать всё – родители были очень заняты. Но папа активно занимался моим воспитанием. Он заставлял меня читать книги, я с детства выросла на них – а сейчас сама их пишу. А ведь тогда, в советское время, книги были огромной ценностью, их добывали по подписке или по знакомству», - напоминает Маргарита Сичкарь.

Ранее, как сообщает Politeka, она рассказала о том, какими, по её мнению, должны быть школьные учителя.

Также Сичкарь заявила, что каждый человек должен понять предназначение, с которым он пришёл в мир.



