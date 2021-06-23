Автор книг та громадський діяч Маргарита Січкар в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповіла, як повинні змінитися викладачі в школах.
"Вчителі повинні бути ті, які чогось досягли. Ось, це покоління дітей, їм ось це бла-бла-бла, ось цей учитель нецікавий — це їх не надихає, не мотивує. У мене дитина приходить, біологія. Учитель мені дзвонить і каже, у вас Василиса біологію не любить. Я кажу, Василиса, як можна не любити біологію? Поясни мені, будь ласка. Вона каже: "Мамо, у нас вчитель нецікаво розповідає". Я в школу приходжу і кажу: "Ви знаєте, це проблема не моєї дитини, а проблема вашого викладача, який не може мотивувати мою дитину", - сказала Маргарита Січкар.
Вона зазначила, що педагоги зміняться, це повинні бути справжні спікери з акторською майстерністю, які вміють "драйвити" дітей.
"Є ось цей американський письменник, він написав книжку “Навчання як пригода"... Він приходить в піратському одязі. Він учитель історії. І він каже: "Ми пірати, ми їдемо зараз Америку підкорювати". І вони вивчають Америку. Розумієш, вони антураж роблять. Так ось, це в школах повинно бути", - додала Січкар.
Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Алла Мазур розкрила актуальну проблему дистанційного навчання: "Протримались ми тільки місяць".
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Слідом за потопами і 35-градусною спекою на Україну йде нова напасть: куди стихія вдарить першою
У ДТП на українській трасі загинули люди, серед постраждалих діти: кадри і деталі аварії
Двоє малюків випали з вікон, дорослі недогледіли: деталі нещастя в Києві
Масштабний потоп в Україні, вулиці перетворилися на річки, нові кадри стихії: "Нехай Бог береже..."
Також Politeka повідомляла, що студентка нецензурно вилаялася на українську мову: "Чому я не можу писати російською?".