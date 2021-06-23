Автор книг та громадський діяч Маргарита Січкар в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком розповіла, як повинні змінитися викладачі в школах.

"Вчителі повинні бути ті, які чогось досягли. Ось, це покоління дітей, їм ось це бла-бла-бла, ось цей учитель нецікавий — це їх не надихає, не мотивує. У мене дитина приходить, біологія. Учитель мені дзвонить і каже, у вас Василиса біологію не любить. Я кажу, Василиса, як можна не любити біологію? Поясни мені, будь ласка. Вона каже: "Мамо, у нас вчитель нецікаво розповідає". Я в школу приходжу і кажу: "Ви знаєте, це проблема не моєї дитини, а проблема вашого викладача, який не може мотивувати мою дитину", - сказала Маргарита Січкар.

Вона зазначила, що педагоги зміняться, це повинні бути справжні спікери з акторською майстерністю, які вміють "драйвити" дітей.

"Є ось цей американський письменник, він написав книжку “Навчання як пригода"... Він приходить в піратському одязі. Він учитель історії. І він каже: "Ми пірати, ми їдемо зараз Америку підкорювати". І вони вивчають Америку. Розумієш, вони антураж роблять. Так ось, це в школах повинно бути", - додала Січкар.

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