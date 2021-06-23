«У меня роман о незаметном человеке». Так охарактеризовала свое произведение «Большой человек» днепровская писательница Анастасия Марсиз. В интервью с Русланом Бизяевым в его программе «Культ личности» она рассказала о себе и о своем герое.

«Незаметный, непонятый человек – это человек, который живет в рамках современной скорости жизни, «ценностей», навязанных маркетинговой рекламой. У нас все основано на материальных ценностях, которые проповедуются: успешен тот, кто богат. Хотя не так узко, можно расширить этот вопрос. Да, успешный человек, и это нормально. Чтобы стать успешным, он достаточно потрудился, потратил много времени и сил для того, чтобы стать обеспеченным», - отмечает автор романа.

Но незаметный человек – это тот человек, который обладает духовными качествами.

«Он способен любить, по-настоящему. А любовь – это не только об отношениях женщины и мужчины. Это и любовь к родителям, и любовь к стране, любовь к жизни. Способность сопереживать, сочувствовать, вообще чувствовать и не боятся быть искренним. Это духовные ценности, которыми наделен мой персонаж», - говорит Марсиз.

Почему главный герой незаметный?

«Потому что он не был наделен какими-то социальными привилегиями, чтобы кто-либо обратил на него внимание. Он у меня изначально – сирота, наполовину итальянец, определенный изгой, я бы даже сказала!», - рассказывает она.

Напомним, Непогодин признался, что больше всего его бесит в девушках: «Я не могу видеть этот жлобизм. Мне это тяжко дается».

Ранее Рoliteka писала, что Каждый живёт в своём мире, у каждого свой бюджетный год, каждый выбивает себе финансирование, - Себастьянович.



