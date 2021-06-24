Хаос нужен обществу, ведь только он дает людям возможность реализовать себя. Так сказал украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, либертарианец, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов в программе «Говори о будущем» .

Либертарианец объясняет, что после порядка приходит хаос. «Самое худшее положение для общества – это порядок. А хаос – это энергия и в этом хаосе, если вы создаете свой маленький порядок, то вы всегда зарабатываете деньги», - объясняет он.

Итак, Балашов советует смотреть на мир именно в свете хаоса, когда происходят какие-то изменения. Он отмечает, что хаос нужен обществу, ведь только он дает людям возможность реализовать себя. Как объясняет эксперт, нужно найти свое место в пространстве хаоса, установить в нем свой порядок и развиваться в определенной сфере.

«Даже если мы на президентов посмотрим – они всегда проигрывают из-за того, что не разобрались в хаосе», - утверждает Балашов. В пример он приводит Кравчука, который не смог взять под контроль парламент, Кучму, у которого также возник беспорядок, и Ющенко, который вообще имел другой порядок.

По этой же причине, убежден либертарианец, Порошенко проиграл Зеленскому. «Он уже был не телевизионным персонажем, он был больше в соцсетях, он уже был прикольней, потому что в хаосе надо привлечь внимание публики», - говорит он о Зеленском. Балашов объясняет, что привлечение к себе внимания в бизнесе или социуме уже гарантирует успех, ведь это означает, что человек преодолел хаос и неопределенность.

Напоминаем, Балашов назвал три важные составляющие любого бизнеса .