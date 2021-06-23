У програмі «Говори про майбутнє» український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лібертаріанець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов поділився своїми думками щодо нещодавніх подій в мінському аеропорту. Він сказав, що ця ситуація шокувала і Путіна, адже йому вигідний Лукашенко, натомість влада в Білорусі може змінитися.

«Відбулася біфуркація дурості Лукашенка і більше нічого», - коментує гість програми ситуацію. Він переконаний, що жодного вищого задуму тут немає і ці події шокували навіть Путіна.

Балашов пояснює, що Путіну вигідно, аби Лукашенко був при владі, тому що це гарна можливість купувати газ дешево і перепродавати Заходу. Він підкреслює, що саме тому Лукашенко і тримався на своїй посаді, натомість тепер політична ситуація в Білорусі може змінитися.

«Коли ми думаємо, що політик рівня Лукашенка, займається чимось важливим, сидить в кабінеті і думає, як їм там картоплю вирощувати. Ні», - стверджує лібертаріанець. За його словами, всі думки крутяться довкола продажу газу, знижки в Путіна, отримання нафти, її переробки і продажу.

Балашов розповідає, що через затримання Протасевича з літака постраждала й білоруська економіка: проти 12-13 держпідприємств, підконтрольних особисто Лукашенку, ввели санкції. Як каже експерт, з експортної продукції у Білорусі лише БелАЗ і МАЗ. «Нам їх БелАЗи і МАЗи не потрібні, тому що за великим рахунком це державні закупівлі, а нормальний бізнес МАЗ не купить», - констатує він.

Нагадуємо, Балашов розповів про ринок газу в Україні.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Балашов розповів, скільки антикорупційних органів потрібно Україні.



