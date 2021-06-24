Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Украина может победить российский флот.

«Нам надо понимать, что полноценную войну на море мы не выиграем, она нам не нужна. Если даже и рассчитывать на войну, то нам необходимо рассчитывать на наземные средства поражения кораблей», - говорит эксперт.

Толкачев признается, что его очень вдохновила презентация украинского беспилотника ACE ONE.

«До выхода в производство потребуется еще три года. Но это лучше, чем турецкие «Байрактары», - сказал футуролог.

По его мнению, власть должна вложить деньги в разработку этого беспилотника, чтобы его покупали другие страны.

«Мне очень хочется, чтобы наши власти мыслили стратегически. Мы потратим 3, 4, 5, 10 млрд грн на разработку эту, для того чтобы поставить их на вооружение в украинскую армию. Но это позволит продать их на сотни миллионов гривен по всему миру! Многие наши разработки, начиная от танков и заканчивая современными ракетами и системами, не покупаются за рубежом, потому что их нет на вооружении украинской армии», - утверждает эксперт.

Он подчеркнул, что вложение денег в ACE ONE – это стратегическая инвестиция, которая позволит Украине заработать «огромнейшие средства».

По его словам, несколько десятков таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, позволят уничтожить весь черноморский флот РФ в считанные часы.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, чем опасно микровооружение будущего .