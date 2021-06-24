Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как Украина может победить российский флот.
«Нам надо понимать, что полноценную войну на море мы не выиграем, она нам не нужна. Если даже и рассчитывать на войну, то нам необходимо рассчитывать на наземные средства поражения кораблей», - говорит эксперт.
Толкачев признается, что его очень вдохновила презентация украинского беспилотника ACE ONE.
«До выхода в производство потребуется еще три года. Но это лучше, чем турецкие «Байрактары», - сказал футуролог.
По его мнению, власть должна вложить деньги в разработку этого беспилотника, чтобы его покупали другие страны.
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«Мне очень хочется, чтобы наши власти мыслили стратегически. Мы потратим 3, 4, 5, 10 млрд грн на разработку эту, для того чтобы поставить их на вооружение в украинскую армию. Но это позволит продать их на сотни миллионов гривен по всему миру! Многие наши разработки, начиная от танков и заканчивая современными ракетами и системами, не покупаются за рубежом, потому что их нет на вооружении украинской армии», - утверждает эксперт.
Он подчеркнул, что вложение денег в ACE ONE – это стратегическая инвестиция, которая позволит Украине заработать «огромнейшие средства».
По его словам, несколько десятков таких беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, позволят уничтожить весь черноморский флот РФ в считанные часы.
Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, чем опасно микровооружение будущего.
Также Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, какое будущее нас ждет.