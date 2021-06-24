Какие последствия могут быть у изменений в Конституцию или попыток их внести – и для государства в целом, и для каждого гражданина? Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает министр юстиции Украины в 2010-2013 годах Александр Лавринович.

«Я скажу крамольную вещь: поправки в Конституцию не изменят практически ничего или мало что. За тридцать лет независимости в Украине так и не появились право, обязанность и желание исполнять Конституцию. В этом и состоит причина того, что мы постоянно наблюдаем вокруг. У нас постоянно длится предвыборная кампания, а реальная жизнь после неё не наступает. По крайней мере, с 1996 года, когда была принята Конституция, и до нынешнего дня всё обстоит именно так. Конституция в Украине очень хороша, и если бы мы жили по ней – мы бы уже жили как в Европе. Но её никто не соблюдает», - говорит экс-министр.

По его словам, ни один президент за всю историю Украины и ни один орган власти никогда не придерживались Конституции.

«В Украине существует выборочное применение права, с политическими расчётами. Во всём мире конституции принимаются как результат политического компромисса – либо как воплощение взглядов тех, кто захватил власть. Обыкновенно в мирное время их не принимают. Исключение – наша ситуация, когда внезапно возникли сразу 15 независимых государств. Все они искали компромисса с ведущими силами на международной арене. Но в таких документах наиболее эффективны негативные нормы. Например, в германской Конституции сказано: канцлера назначает президент, а если он этого не делает – тогда назначает Бундестаг. У нас говорится, что судей КСУ назначает президент. А если не назначит, тогда что?», - спрашивает Александр Лавринович.

Ранее, как сообщает Politeka, он за явил, что сейчас в нашей стране выборы не изменят положения дел.