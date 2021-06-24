Міністр юстиції у 2010-2013 роках Олександр Лавринович в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, в чому проблема з владою в Україні.

“Перерозподіл акцій між акціонерами, які володіють парламентом, відбувся. Це ясна річ. Тому що міняються котирування на біржі. І так само змінюється потім склад парламенту... Ніякі вибори нічого зараз докорінно не змінять... Що стосується Офісу президента, я скажу, що це також біда України. Не цей тільки Офіс. А в принципі”, - сказав Олександр Лавринович.

Він зазначив, що перший Офіс президента мав назву Секретаріат, при президентові Леоніду Кравчуку. Він виконував більше «секретаріатські» функції.

“А далі вже з 1994 року адміністрація все більше почала виконувати функції, які виконувало політбюро ЦК. Ніби владних повноважень немає, ухвалює рішення, навіть часто не письмові взагалі, часто усні, які виконують всі органи влади. А якщо не виконують — то міняються посадові особи в цих органах влади”, - додав Лавринович.

За його словами, якщо не змінюються посадові особи, то змінюється сам орган влади, шляхом об’єднання та злиття.

“І якщо це не змінити — це хронічна хвороба. Вона або виліковується, або приводить до інвалідності”, - резюмував Олександр Лавринович.

Як повідомляла Politeka , “Хаос – це енергія”: Балашов обґрунтував важливість хаосу для суспільства .