Журналист, публицист Всеволод Непогодин в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал о своем путешествии в Россию.

Непогодин попал в РФ по паспорту болельщика – FAN ID. Для этого необходимо было купить билет, распечатать FAN ID, сдать тест на коронавирус, подождать 72 часа – и только после этого можно было въехать в Россию.

«Неудобное транспортное сообщение. Приходится ехать автобусом. Условно говоря, я сел на автовокзале на «Демеевской» (Киев, - ред.) в 23 часа, а в Москве я был в 15 часов. То есть это 16 часов пути. Автобус – ты не спишь, это все время в сидячем положении, тебе достаточно неудобно. Потому что каких-то других вариантов не было», - говорит журналист.

А вот возвращаться в Украину ему было удобнее – на двух ночных поездах.

«Москва – Курск – в 10 вечера садишься в Москве, в 8 утра ты в Курске, за час переходишь границу и в 10 утра я уже в Харькове. И ночной поезд – едешь до Одессы. Вот так вот можно», - сказал Непогодин.

Также он рассказал, как российские пограничники реагируют на украинцев.

«По-разному, смотря у кого какая причина въезда. У меня FAN ID, там именно отдельный реестр прям, у них формы свои… Поэтому к этим людям как-то лояльно относятся. А у кого какие-то трудовые или к родственникам – там уже, конечно, больше копаются, придираются… Ну у меня, скажем так, более лояльная история была», - резюмировал публицист.

Ранее Politeka сообщала, что Непогодин признался, что больше всего его бесит в девушках.

Также Politeka сообщала, что Непогодин рассказал, как украинцы могут сделать Украину сверхдержавой.