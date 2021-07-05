Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказался об экспериментах ученых, в частности, о клонировании.

«В моем представлении весь мир дуален, и так или иначе для производства чего-то нового необходима синергия этих дуальностей. Человек сейчас пытается залезть в ту область, которая в принципе была до сих пор областью творца – Господа Бога. Он создавал людей, он создавал жизнь и он поддерживал этот процесс», - сказал эксперт.

Толкачев не уверен, стоит ли человеку заходить настолько далеко в своих экспериментах.

«Мы прямиком идем к этому. Генетическое моделирование, вмешательство уже в сам генокод человека позволяют его конструировать с нуля по заданному техзаданию. То есть «хочу ребенка блондина голубоглазого, чтоб баскетболистом был, рост 2.10, и чтоб не болел» – это возможно. Но таким образом мы опять-таки вмешиваемся в ту часть, за которую отвечает судьба. Мы пытаемся контролировать то, что человек в принципе не должен был контролировать. Я не думаю, что это естественно, что это правильно», - утверждает футуролог.

Толкачев отметил, что подобные исследования на данный момент находятся под запретом. Но он напомнил, что в Китае уже родились клонированные дети, в результате чего против ученых были возбуждены уголовные дела.

«В перспективе – да, мы можем полностью деторождение превратить в конвейер с институтами, с 3D-моделями, где каждый сможет себе выбирать», - резюмировал философ.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев советует начинать говорить с детьми о принятии своего тела с 6-7 лет.

Также Politeka сообщала, что Толкачев заявил, что человек не обуздан в своем стремлении к совершенствованию окружающего мира.