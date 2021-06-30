Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, як і коли починати говорити з дітьми про секс.

«У дуже багатьох батьків ситуація складається таким чином, що самі діти приходять і починають говорити з батьками про секс. І цей момент буває досить-таки дивним і шокуючим для батьків, коли виявляється, що їхнє дитя знає про секс більше, ніж вони самі», - говорить експерт.

Він зазначає, що багатьом батькам треба пропрацювати свої комплекси, страхи, затиски та психоемоційні травми.

«У багатьох дорослих, які вважають себе нормальними, були або травми на сексуальному ґрунті, або затиски, або сором, коли канал на телевізорі перемикали або по руках били при дотику до геніталій... Тобто це треба пропрацювати. Коли у дорослої людини немає затиску, вона може спокійно без затиску говорити з дитиною», - сказав Толкачов.

За його словами, секс – це така ж фізіологічна потреба, як, наприклад, поїсти.

«Але питання в тому, що можна обжиратися абичим, а можна стежити за своїм харчуванням та їсти саме те, що ти хочеш і що тобі подобається», - підкреслив філософ.

Тож коли починати говорити з дітьми про секс? Толкачов радить батькам починати такі розмови ще з молодших класів – з 6-7 років.

«У 6-7 років говорити ще не про сам секс, а про прийняття свого тіла. Щоб дитина розуміла, що те, що у неї в трусиках, – це не соромно. Це не «фу, кака, кинь і не чіпай руками». Щоб дитина розуміла, що вона прекрасна, вона досконала, у ній все прекрасно! Уявляєте, як тоді психічно дитина буде нормально розвиватися», - стверджує він.

Експерт зазначає, що зараз вчені фіксують ранній сексуальний розвиток і ранній сплеск гормонів. Наприклад, процеси, які починалися у дівчаток у 13 років, зараз починаються в 10. І до цього не готові ані батьки, ані все соціальне середовище.

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