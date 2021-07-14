Украинцы объединяются на чужбине гораздо лучше, и вопрос защиты государственного украинского языка для них - вопрос сохранения их идентичности в условиях иноязычной среды. Поэтому к украинцам относятся с огромным уважением.

Об этом в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла» рассказал Тарас Креминь - уполномоченный по защите государственного языка, украинский политик, ученый, общественный деятель, народный депутат Украины VIII созыва от политической партии «Народный Фронт», председатель Николаевского областного совета VI созыва.

«Поэтому украинская община имеет там церковь, обязательно при ней школу, есть свое кладбище. В частности, в Чикаго мой коллега Джон Ересько достаточно ревностно относится и к школам. Поэтому дети меньшего возраста, дети, которые выезжают за границу получать образование, не покидают своей среды. Они всегда поддерживают связи», - рассказывает уполномоченный.

Он подчеркивает: «Для Украины это путь исторический, это путь в пустыне, это путь Моисея. Но мы этот путь должны пройти. Должны пройти поколения, даже не одно, когда вопрос защиты языка и национальных интересов будет не на повестке дня ни политических сил, ни органов власти, местного самоуправления. И это будет непорядочно даже такие вопросы поднимать. Потому что вопросы современной Украины – это вопросы саморегуляции, когда ни один из внешних институтов – ни государственных, ни правительственных – не будет давать рекомендации».

Этот вопрос идентичности, вопрос самосохранения и, конечно, вопрос достоинства, подчеркивает Тарас Креминь.

Напомним, Здесь я бы пользовался различением необходимого и достаточного основания, - Кебуладзе о принципиальности языкового вопроса.