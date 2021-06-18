Зробили з Конституції абсолютно гнучку конструкцію. Так заявив правник та громадський діяч Геннадій Друзенко у програмі Олексія Толкачова «БДСМ», який розповів про ефективність української Конституції та про те, як політики використовують її у власних цілях.

Зокрема, він розповів про те, в яких умовах ухвалювалась чинна українська Конституція та що зробило її «гнучкою».

«Вишиванка не робить патріотом, а ухвалення Конституції не робить демократію конституційною. Її ухвалили, вона виявилась дуже еклектичною. Мені колись Тарас Стецьків (український політик, один із співавторів Конституції, - ред.) розповідав, як вони розмінювали, умовно кажучи, мову й віру на «соціалку» з лівими Мороза», - каже Друзенко.

Правник зазначив, що при всьому цьому це був великий крок вперед порівняно з радянською Конституцією. На його думку, якби до неї ставились серйозно, вона могла б стати регулятором, який поступово десь можна було вдосконалювати. Проте, каже Друзенко, брак віри в правила гри і віра в те, що виграє той, хто грає не по правила, перетворило врешті-решт Конституцію на «повію», з якою ніхто не одружується і всі лише «мають».

За словами Друзенка, першим закривати очі на Конституцію почав Леонід Кучма, який просто не підписував закони, які йому не подобались, потім з’явився Конституційний суд, який мав би стояти на охороні Конституції, проте допускав неконституційні підрахунки термінів.

«А потім ми побачили, що Конституцію почали переробляти під дуже короткострокові потреби: її почали змінювати під кожного президента, а потім під кожен потрібний момент. Але ж сутність Конституції – це тривкий каркас, це те, що не гнеться, те, що обмежує політикам простір для маневру. А вони з неї стали робити абсолютно гнучку конструкцію. І згинають навіть не до політичної потреби, а до потреби моменту», - заявив Друзенко.

Нагадаємо, Друзенко заявив, що українські політики або всі мазані одним миром, або просто втратили почуття реальності.

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