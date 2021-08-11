Охват рутинной вакцинацией детей в возрасте до конца этого года достигнет лишь 70%

Вместо запланированных 95% детей, до конца года успеют вакцинировать по возрасту только 70%.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

В Центре рассказали, что к началу июля успели вакцинировать от туберкулеза 36,6% малышей. От коклюша, столбняка и дифтерии получили защиту 38,2% детей, младше одного года. Среди деток в возрасте 18 месяцев этот показатель составляет 35%. Еще меньше он у шестилетних детей – 31,6%.

Прививку от полиомиелита получили 39,6% малышей, которым не исполнилось года. Дети в возрасте 18 месяцев вакцинированы от этой болезни на 37,9. Для шестилетних украинцев этот показатель достиг 38%. От краснухи, паротита и кори врачи успели защитить 40,6% малышей, которым еще не исполнилось года.

Центре общественного здоровья обратились к родителям с просьбой отвести малышей на вакцинацию. Тех, кто сомневается в эффективности этой процедуры просят еще раз сравнить сильные и слабые стороны вакцинации.

В Минздраве сообщили, что в период эпидемии коронавируса в нашей стране резко снизилось количество детей, которых родители приводят на вакцинацию. В Министерстве обеспокоены этим фактом. В 2019 году Украина оказалась среди пяти стран, в которых самый высокий процент распространения кори. Эксперты также связывают это с тотальным нежеланием граждан вакцинироваться. Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на положение с распространением кори. По данным ВОЗ процесс вакцинации из-за коронавируса сорвался в 26 странах. Получить защиту не смогли 94 млн. человек.

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