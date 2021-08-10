Стало известно, как заработают школы с началом нового учебного года

В связи с пандемией школы в Украине в прошлом учебном году закрывались на карантин, а детей переводили на онлайн-обучение.

Близится 1 сентября, поэтому сейчас идет активное обсуждение формата обучения школьников.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире "Снiданка з 1+1" рассказал, что в этом учебном году планируется начать процесс в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

По словам Шкарлета, коронавирус уже не такой, как в прошлом году, и сейчас развиваются новые более активные и агрессивные штаммы, однако в начале учебного года пока тепло и нет сопутствующих сезонных заболеваний, поэтому в школу планируется идти в полноформатном режиме.

Отметим, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что откроются те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников. По словам Ляшко, сотрудники школ должны сделать полный курс прививок. Таким образом, если область попадет в желтую, оранжевую или красную зону, тогда учебные учреждения продолжат работу.

Шкарлет не исключает принудительную вакцинацию педагогов. При этом сделать прививки всем учителям не удастся, поскольку есть люди с противопоказаниями.

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