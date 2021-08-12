Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые заговорила после скандала на Олимпиаде в Токио

Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих впервые прокомментировала фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Об этом Магучих рассказала по прибытии в аэропорт Борисполь, пишет НВ.

Магучих отметила, что в ее фотографии со спортсменкой, которая представляла команду Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде в исполнение решения спортивного арбитражного суда) не было никакой политической позиции.

«У меня не было политической позиции, тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Россией. Мы просто поздравили друг друга по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые борются за то, чтобы мы смогли выступать на международной арене», ㅡ отметила девушка.

Она рассказала, что эта Олимпиада была для нее сложной физически и эмоционально. Девушка также поблагодарила тех, кто ее поддерживал, и тем, кто критиковал. Говорит, это будет для нее опытом и сделает сильнее.

«У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарю всех людей, которые меня поддерживали и понимают меня. Хочу также поблагодарить и тех, кто меня критикует, поскольку эта ситуация придаст мне опыта и сделает меня сильнее», - подытожила Ярослава Магучих

Напомним, что Горуна встал на защиту Магучих после фото с россиянкой.

Как Politeka писала, скандал разгорелся из-за фото украинской спортсменки с коллегой из РФ.

Также Politeka рассказывала, что Беленюк осудил травлю 19-летней Магучих.