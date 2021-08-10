Олімпієць і нардеп Жан Беленюк пояснив, чому легкоатлетка Ярослава Магучіх обнялась і сфотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Свої пояснення Беленюк дав в ефірі телеканалу «НАШ».

Жан Беленюк закликав припинити цькування Ярослави Магучіх. На його думку, українська делегація мала передбачити виникнення подібних казусів і заздалегідь продумати, яка буде офіційна реакція на них. Беленюк підкреслив, що спортсмени повинні були заздалегідь знати, чим вони ризикують, якщо зроблять подібну фотографію, але їх ніхто не попередив.

Нардеп назвав Ярославу Магучіх героєм і українським патріотом, яка хоробро боролася за медаль. Скандал Беленюк описав, як цькування 19-річної дитини. На його думку, Ярослава щиро обняла свою суперницю, випробувавши ейфорію олімпійського чемпіона. В такому стані людина настільки щаслива, що готова обійняти будь-кого, хто зустрінеться на шляху.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх, які проходять в Токіо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзу. Представниця Росії Ласіцкене за стрибки в висоту отримала золоту медаль. Коли змагання закінчилися, Ярослава і її суперниця обнялися, а Магучіх обернула Ласіцкене прапором України.

Довідка:

Ярослава Магучіх - легкоатлетка з Дніпра, яка займається стрибками у висоту. Вона стала бронзовим призером Олімпіади 2020 року. На чемпіонаті світу 2019 року Магучіх дісталося «срібло». В 2021 році Ярослава завоювала звання чемпіона України і Європи.

Раніше повідомлялося, що Горуна встав на захист Магучіх після фото з росіянкою

Також, скандал розгорівся через фото української спортсменки з колегою з РФ

Politeka розповідала, що українки зробили фурор на турнірі в Польщі