На курорте в Карпатах корова искупалась в бассейне вместе с детьми
Как передает Politeka.net, кадры курьеза опубликовала туристка из Днепра Александра Стасюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах видно, как в одном из карпатских комплексов отдыха к туристам, которые отдыхали у бассейна явилась корова.
Животное пригнуло в бассейн, где находились двое подростков, а затем выбралась оттуда.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Звезды массово отказываются от участия в концерте ко Дню Независимости, в чем причина: "К сожалению..."
Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе: "Девчата, вы все не успокоитесь..."
Не стало звезды «Великолепного века», Мерьем Узерли безутешна: «Мое сердце разбито»
Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе. Все закончилось благополучно. Корова вышла по лестнице и пошла гулять дальше», – отмечает в комментарии к видео туристка.
Животное вызвало настоящий восторг в посмотревших видео украинцев.
Напомним, комары выживают туристов с номеров на украинском курорте, кадры нашествия.
Как сообщала Politeka, пауки "взяли в осаду" украинский курорт вслед за медузами и комарами.
Также Politeka писала, что нашествие медуз в Азовском море выходит за рамки, пострадал ребенок.