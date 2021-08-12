На курорте в Карпатах корова искупалась в бассейне вместе с детьми

Как передает Politeka.net, кадры курьеза опубликовала туристка из Днепра Александра Стасюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах видно, как в одном из карпатских комплексов отдыха к туристам, которые отдыхали у бассейна явилась корова.

Животное пригнуло в бассейн, где находились двое подростков, а затем выбралась оттуда.

«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе. Все закончилось благополучно. Корова вышла по лестнице и пошла гулять дальше», – отмечает в комментарии к видео туристка.

Животное вызвало настоящий восторг в посмотревших видео украинцев.

"Не, ну это круче чем увидеть дельфинов в море", "Какая суперская корова) наверное олимпиаду пересмотрела", "Всем жарко", - писали в комментариях под видео.