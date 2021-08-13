На Прикарпатье впервые провели родственную трансплантацию органа
Как передает Politeka.net, детали сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Операция прошла 10 августа 2021 в Ивано-Франковске.
Донором почки стал родной отец.
"Реципиент - молодой 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе", - говорится в сообщении.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Дан Балан после скандала Кароль в Одессе приехал туда с двумя блондинками: "Я бы тоже хотела"
Найдено тело участницы популярного украинского шоу: первые детали преступления
В Украине лопнул крупный банк, что будет с вкладами: заявление Нацбанка
Оля Полякова отказалась работать с экс-продюсером Лободы: "Мне не нужен рядом..."
В МОЗ отметили, что операция проходила при содействии врачей «Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Львова».
Медики говорят, что состояние как сына, так и его отца стабильное. Они находятся под круглосуточным наблюдением команды врачей.
Стоит отметить, что операции по трансплантации органов в Украине стали возможными с апреля 2019 года.
По данным Минздрава, в 2020 году в Украине провели 118 трансплантаций органов. Также было сделано 138 операций по пересадке костного мозга.
Напомним, что украинка отдала свое сердце 30-летнему парню, который был в критическом состоянии
Как сообщала Politeka, семилетний украинец подарил вторую жизнь маленькой Ане: чудесным спасением удивлены даже врачи
Также Politeka писала, что в Украине впервые провели сложную операцию на почке, видео