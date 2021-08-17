Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр, Станислав Горуна рассказал, почему решил написать пост в соцсетях в защиту спортсменки Ярославы Магучих, которую раскритиковали из-за совместного снимка с представительницей России Марией Ласицкене.

Об этом сообщает ютуб-канал «ОТДУШИВДУШУ»..

«Потому что это ###. Что творится. Дикуха просто. Магучих берет важную медаль для Украины. Более чем из 40 украинских легкоатлетов, которые там были, она единственная, кто взяла медаль. Эйфория и так далее», - отметил Горуна.

Каратист объяснил, что девушка в свои 19 лет пережила момент наибольшей радости, взяла украинский флаг и начала от счастья со всеми фотографироваться. Горуна напомнил, что фотографироваться с коллегами из других стран – это традиционное поведение для спортсменов.

По мнению призера Олимпиады, «перчинку» в эту историю добавили присутствующие в украинском обществе ультраправые радикалы. Горуна добавил, что именно эти люди внесли произошедшее в соответствующий контекст. При этом, сама Ярослава его не вкладывала.

Спортсмен пожаловался на то, что в произошедшее вмешали политику, смешав спорт и войну. Горуна подчеркнул, что критики Магучих взялись «разрывать» девушку, завоевавшую медаль для своей страны. Спортсмен рассказал, что заступился за Ярославу «как мужик», на него посыпалась критика, но, если бы нужно было это повторить, он заступился бы снова.

«На меня тонну дерьма вылили. Я не знал, что будет такая реакция. Когда знаю, что такая реакция, я бы еще раз так сделал», – добавил Горуна.

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