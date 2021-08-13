Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк обрушился с критикой на спортивных чиновников, использующих время соревнований для собственных развлечений.

Об этом сообщает «Украина 24».

Так Беленюк отреагировал на скандал с украинской спортсменкой, оставшейся без тренера на Олимпийских играх. Нардеп обратился в Министерство молодежи и спорта с требованием предоставить информацию о составе делегации украинских чиновников и функциях каждого из них.

Беленюк отметил, что нередко украинские чиновники используют Олимпийские игры и другие официальные мероприятия, как средство для отдыха в другой стране за деньги бюджета. Такое явление чемпион назвал «дурацкой привычкой». По его словам, чиновники успевают поесть изысканные блюда, отдохнуть, посмотреть соревнования, но о потребностях спортсменов забывают.

Жан Беленюк уверен, что на Олимпиаде произошла аналогичная ситуация. Тогда украинскую спортсменку отказались слушать, не взяв на соревнования необходимого ей тренера. Из-за произошедшего представительница Украины завоевала лишь пятое место. Беленюк пообещал разобраться в случившемся, ведь вся страна стала свидетелем «эмоциональной речи со слезами».

Речь идет о Марине Килипко. Эта прыгунья с шестом завоевала пятое место на Олимпийских играх в Токио. После выступления представительница Украины расплакалась и призналась, что, если бы на соревнования взяли ее тренера, она бы показала более высокий результат. Министр Вадим Гутцайт сообщил, что по действующим правилам для спортсменов можно привлечь лишь половину персонала: психологов, массажистов и личных тренеров.

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