Андрей Кузьменко сегодня бы отпраздновал свой день рождения

17 августа легендарному украинскому певцу, фронтмену группы "Скрябин" исполнилось бы 53 года.

У него остались родители, жена и дочка, которые до сих пор тяжело переживают потерю близкого человека, передает Politeka.net.

Жена Скрябина Светлана Бабийчук - художница, она занимается росписью по дереву.

В браке с музыкантом они прожили 21 год. Интересно, что со своей будущей женой Кузьма учился в параллельных классах.

У пары есть единственная дочь Мария-Барбара Кузьменко, которую музыкант ласково назвал Басей.

Недавно дочь певца вышла замуж. Ее избранником стал Виктор Тур, который учился вместе с ней в университете.

Напомним автомобиль Кузьмы Скрябина примерно в 7:00 утра 2 февраля 2015 года столкнулся с молоковозом. Певец повернул на встречную полосу в неположенном месте, в результате аварии он погиб, а его пассажирку удалось спасти.

К слову, дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж, появились фото молодоженов: "Отец радуется на небесах".

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