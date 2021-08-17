Андрей Кузьменко сегодня бы отпраздновал свой день рождения
17 августа легендарному украинскому певцу, фронтмену группы "Скрябин" исполнилось бы 53 года.
У него остались родители, жена и дочка, которые до сих пор тяжело переживают потерю близкого человека, передает Politeka.net.
Жена Скрябина Светлана Бабийчук - художница, она занимается росписью по дереву.
В браке с музыкантом они прожили 21 год. Интересно, что со своей будущей женой Кузьма учился в параллельных классах.
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У пары есть единственная дочь Мария-Барбара Кузьменко, которую музыкант ласково назвал Басей.
Недавно дочь певца вышла замуж. Ее избранником стал Виктор Тур, который учился вместе с ней в университете.
Напомним автомобиль Кузьмы Скрябина примерно в 7:00 утра 2 февраля 2015 года столкнулся с молоковозом. Певец повернул на встречную полосу в неположенном месте, в результате аварии он погиб, а его пассажирку удалось спасти.
К слову, дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж, появились фото молодоженов: "Отец радуется на небесах".
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