Дочь легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко, больше известного как Кузьма Скрябин, Мария-Барбара вышла замуж

Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Instagram сообщил близкий друг покойного Кузьмы, солист группы DZIDZIO Михаил Хома, который пришел лично поздравить молодоженов. Радостное событие произошло в пятницу, 20 декабря.

«Друзья, я сегодня пришел поздравить с Днем свадьбы двух прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася - единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами радуется, празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую сим‘ю, за все те годы, которые они должны прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре!!! А еще - прошу Вас, люди, напишите в комментах поздравления для Барбары и Виктора в День их свадьбы 🥂🍾!!!», – написал на своей странице певец.

В комментариях украинцы поздравили Барбару и Виктора, отметив, что отец девушки радуется на небесах.

«Любви, поддержки и понимания! ГОРЬКО! 🥂🎉», «Поздравляю! Отец радуется за вас на небесах..💖», «Здравствуйте», «Поздравляю с рождением семьи!!! Счастья, Любви, долгих и счастливых лет супружеской жизни!!!», «Очень похожа на папу, поздравления с свадьбой и многая лет🎉🎊🍾🍾», «Я поздравляю, весь Львов приветствует, вся Украина поздравляет, счастья, благополучия, понимания, крепкой любви, осуществления всех мечтаний молодой паре!!!!❤️👍», – написали в сети.

Отметим, что Мария-Барбара - единственная наследница Кузьмы. Сейчас девушке 22 года и она является студенткой Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, как и ее муж. Скорее всего, молодожены познакомились именно в университете в Киеве.

Напомним, что в сети показали фото певца Кузьмы Скрябина с дочерью. С мамой Марии-Барбары Кузьма прожил более 20 лет. Свою единственную дочь он любил называть Басею. Сейчас родители певца полностью посвятили свое свободное время внучке. Мария-Барбара учится на медика в столичном вузе и имеет значительные успехи в овладении профессии.

Напомним, Притула рассказал, как на самом деле погиб Кузьма Скрябин и назвал имя виновного.

Как сообщала Politeka, фотографии дочери Кузьмы Скрябина пробирают до глубины души.

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