Посмотреть военный парад в Киеве съехались тысячи людей

В сети появилось фото на котором видно, что взрослые люди и дети, желающие увидеть парад ко Дню Независимости, даже забрались высоко на ворота и заборы.

"На улице Прорезной, которая прилегает к Крещатику, настоящее столпотворение. А с другой стороны улицы молодежь взобралась на ворота. Полиция никого не снимает", - говорится в сообщении.

К слову, утром в киевском метро было огромное количество людей желающих попасть на военный парад на главной улице столицы.

Людей "красной" ветке метро очень много. Известно, что интервал движения поездов составляет три минуты.

Кроме того, станция "Театральная" была закрыта на вход.

"В связи с тем, что в столичном метро по понятным причинам закрыт переход со станции «Крещатик» на «Майдан Независимости» - на станции с соседним переходом, метро «Театральная», - очень большое скопление людей. Многие добираются на парад", - пишут в сети.

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