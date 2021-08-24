Новый праздник начнут отмечать с 2022 года
Президент Украины Владимир Зеленский объявил об этом во время выступления на торжествах по случаю 30-летия Независимости Украины, а после подписал указ.
Так, 28 июля назначен Днем украинской государственности. Дата выбрана неспроста. В этот день ежегодно отмечается День Крещения Киевской Руси-Украины - в память о святом равноапостольном князе Владимире.
По словам Зеленского, украинскую государственность связали с датой основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, потому что именно здесь "все началось".
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Остановилось сердце известного советского актера и певца: коллеги рассказали об утрате
Глава Минздрава предупредил украинцев о новой волне COVID-19, тревожные детали: "Если учитывать эту динамику..."
Кондратюк неожиданно попрощался с украинцами, шоу больше не будет: "Всем спасибо"
Внучка Ротару в узком до неприличия топе козырнула гибкими формами: "Настоящая жемчужина"
"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в День крещения Киевской Руси-Украины", - объявил президент, добавив, что 28 июля теперь будет еще одним официальным выходным днем.
Кроме того, гарант сообщил, что Украина начнет процесс возвращения на родину выдающихся украинцев, которые жили и работали на благо нашей страны, но похоронены на чужбине. По словам президента, вернутся также исторические и культурные ценности.
Напомним, в Москве в небо запустили украинский флаг, кадры: "Прямо возле Кремля"
Как сообщала Politeka, раскрыты секреты трехчасового шоу ко Дню Независимости, сравнивают с "Евровидением": "Песни не будут заканчиваться"
Также Politeka писала, что дополнительные выплаты ко Дню Независимости: названы суммы и кто получит больше остальных