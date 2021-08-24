Новый праздник начнут отмечать с 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об этом во время выступления на торжествах по случаю 30-летия Независимости Украины, а после подписал указ.

Так, 28 июля назначен Днем украинской государственности. Дата выбрана неспроста. В этот день ежегодно отмечается День Крещения Киевской Руси-Украины - в память о святом равноапостольном князе Владимире.

По словам Зеленского, украинскую государственность связали с датой основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, потому что именно здесь "все началось".

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в День крещения Киевской Руси-Украины", - объявил президент, добавив, что 28 июля теперь будет еще одним официальным выходным днем.

Кроме того, гарант сообщил, что Украина начнет процесс возвращения на родину выдающихся украинцев, которые жили и работали на благо нашей страны, но похоронены на чужбине. По словам президента, вернутся также исторические и культурные ценности.

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