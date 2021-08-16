Ко Дню независимости Украины определенные категории граждан получат единовременную материальная помощь
До 700 гривен получат лица с особыми заслугами перед государством, а также самые малообеспеченные киевляне в рамках программы "Турбота". Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Так, власти Киева решили денежно поддержать следующие категории граждан в честь государственного праздника:
- 250 гривен получат - украинцы, которые ухаживают за инвалидами или стариками, старше 80 лет; неработающие пенсионеры, которые суммарно получают в месяц не больше 3708 грн выплат.
- 280 гривен получат - семьи с детьми-инвалидами и люди с инвалидностью с детства, а также родители тех детей, которые тяжело болеют.
- 350 гривен получат - участники АТО (в том числе и бойцы добробатов), пострадавшие участники Евромайдана, которые получили легкие ранения.
- 400 гривен получат - "евромайдановцы", получившие средние травмы, а также киевляне с нарушениями слуха и/или зрения.
- 500 гривен получат - Праведники Бабиного Яра, лица, реабилитированные после репрессий, защитники Киева во время Второй мировой войны.
- 700 гривен получат - участники Евромайдана, получившие тяжелые травмы; семьи погибших АТОшников (волонтеров и бойцов добробатов), родители погибших военнослужащих-"срочников".
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