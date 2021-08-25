Две бронзы, четыре серебра и одно золото.

На паралимпиаде в Токио пловчиха Елизавета Мерешко сумела выиграть золотую медаль для Украины.

Об этом сообщает Politeka,

Отметим, что церемония открытия Паралимпийских игр состоялась 24 августа. Елизавета Мерешко завоевала чемпионство в классе S6 вольным стилем на дистанции в пятьдесят метров. Спортсменка на финише показала результат в 33,11 секунды, тем самым установив новый рекорд для Паралимпийских игр в своей дисциплине.

Украинка Анна Гонтарь завоевала бронзовую медаль на аналогичной дистанции. При этом, она показала результат в 33,4 секунды. Представительница США Элизабет Маркс стала серебряной призеркой с показателем в 33,15 секунды.

Ранее Елизавета Мерешко выступила одним из знаменосцев Украины во время церемонии открытия Паралимпиады. На Олимпийских играх в Рио она завоевала четыре золотые медали. Следует сказать, что на соревнованиях 143 спортсмена представляют Украину. Они выступают в пятнадцати видах спорта.

В плавании у Украины наибольшее представительство. В нем за нашу страну выступают 40 спортсменов. На втором месте легкая атлетика. В ней себя покажут 32 украинских спортсмена. На данный момент семь медалей находятся в активе украинской сборной. Среди них две бронзы, четыре серебра и одно золото.

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