Алла Шишкина сделала неожиданное заявление

Российская синхронистка и чемпионка Токио-2020 Алла Шишкина призналась, что дружит со спортсменками сборной Украины. Также она отметила, что не считает правильным кремлевский штамп о том, что спорт – вне политики.

Такие мысли она озвучила в интервью "Спорт-Экспресс".

Она заявила, что недавно в социальной сети Instagram выложила ролик с песнью на украинском языке и обратилась к украинским спортсменкам с которыми дружит.

"Отметила в "сториз" всю украинскую сборную и написала, что никакие политические распри нас не разведут. Репостнули только две девочки. Остальные написали: "Алла, мы тебя тоже очень любим, но выкладывать такое не можем – будет выговор". Спорт вне политики? Да ладно вам, не прикидывайтесь дурачком. Спорт и политика идут рядом. Спорт – это так называемая мягкая сила. И я с пониманием отношусь к позиции украинских девочек", – заявила Шишкина.

Стоит отметить, что Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. На Олимпийский играх в Токио россиянка в третий раз стала чемпионкой в групповых соревнованиях и объявила о завершении карьеры.

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