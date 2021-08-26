В Украине резко возросло число новых случаев коронавирусной болезни после продолжительных выходных по случаю Дня Независимости

Согласно данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 26 августа зафиксировано уже 2,278 млн случаев COVID-19. Прирост за сутки, 25 августа, составил 1581 случаев, что вдвое больше, чем днем ранее.

Среди заболевших: детей - 104, медработников - 38.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Госпитализировано за сутки 464 человека, что меньше, чем накануне. Летальных исходов 45. Выздоровели 1269 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 278 171 человек, выздоровели - 2 203 429 человек, летальных исходов - 53 566, проведено ПЦР-тестов - 11 880 472.

Отметим, за минувшие сутки, 25 августа, в Украине 162 410 человек вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 44218 человек полностью иммунизированы - 118192 человека.

Всего по состоянию на 26 августа в Украине вакцинировали 5152292 лица, обе дозы вакцины получили 3310320 человек.

По данным Минздрава, в Украине чаще всего против коронавируса вакцинируют препаратом Comirnaty производства Pfizer-Biontech.

Напомним, в МОЗ зовут родителей вакцинировать детей: нужно сделать к началу учебного года.

Как сообщала Politeka, в МОЗ заговорили о новых ограничениях: что будет разрешено вакцинированным.

Также Politeka писала, что глава Минздрава предупредил украинцев о новой волне COVID-19, тревожные детали: "Если учитывать эту динамику..."