В Министерстве здравоохранения Украины призвали родителей сделать своим детям плановые прививки до начала нового учебного года.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Пандемия негативно сказывается на темпах рутинной вакцинации, и такая ситуация сложилась во многих странах мира. Но прошлый год показал, что даже на пике заболеваемости коронавирусом мы можем иметь высокий уровень охвата прививками», - отметил главный санитарный врач нашей страны Игорь Кузин.

Чиновник подчеркнул, что вакциноуправляемые болезни никуда не делись. Кузин убежден, что прерывание плановой вакцинации «очень угрожающе» для здоровья украинцев.

Главный санитарный врач призвал педиатров и семейных врачей рассказывать маленьким пациентам, а также их родителям о вакцинировании. Родителей Кузин попросил позаботиться о своем здоровье, а также здоровье своих малышей, чтобы они смогли безопасно учиться, играть и расти в кругу сверстников.

В министерстве отметили, что малыши получают защиту от десяти инфекционных заболеваний. В Национальном календаре профилактических прививок сказано, что это коклюш, дифтерия, столбняк, корь, паротит, краснуха, туберкулез, гемофильная инфекция типа b, гепатит В и полиомиелит. На конец июня только 38% малышей 6 лет вакцинировались от полиомиелита.

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