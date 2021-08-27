В Национальном банке Украины сообщили, что за первое полугодие 2021 года в Украине возросло количество безналичных операций

За период первого полугодия 2021 года в Украине почти 90% от общего количества операций с картами составили безналичные транзакции. И этот показатель на треть больше, чем по состоянию на конец прошлого года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, по сумме часть операций без наличных денег составляет 60,6% от всех операций с банковскими картами. А в 2020 году за тот же период эти показатели составили 86,1% и 55,1% соответственно.

По данным НБУ, в период января-июня 2021 года против аналогичного периода прошлого года количество безналичных операций с картами возросло на 36%, а их сумма – на 42%".

Согласно анализу распределения карточных транзакций по видам, в первой половине текущего года, как и ранее, большинство операций с картами припадало: по количеству – на расчеты в торговых сетях – 51%; по сумме – на переводы с карты на карту – 43%. Также в НБУ отметили, что увеличились также средние суммы чеков по этим операциям. Кроме того, по данным регулятора, в 2021 году в Украине расширилась инфраструктура для оплат картами.

Напомним, Стало известно, что в Украине выпускают совершенно новые купюры: как они выглядят.

Как сообщала Politeka, Сотни отделений государственного ПриватБанка закрываются по всей территории Украине: названа причина.

Также Politeka писала, что Сначала подорожает вода и отопление: как изменятся цены на коммуналку для украинцев с приходом холодов.