1 сентября сразу несколько западных областей накроют сильные дожди, поэтому на этот день объявили штормовое предупреждение с первым «желтым» уровнем опасности.

Соответствующие данные предоставили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, дожди 1 сентября больше всего накроют Карпаты и Закарпатье. В Укргидрометцентре сообщили, что именно в первый день осени в стране начнут меняться синоптические процессы. На северо-западе преобладание в формировании погоды достанется ветру. Именно оттуда к нам скоро придут холодные воздушные массы.

По оценкам синоптиков, жители западных областей столкнутся с похолоданием первыми. Там 1 сентября ожидается дождливым и относительно холодным. Центр и северную часть Украины осадки предположительно успеют накрыть уже во второй половине дня, все того же 1 сентября. На остальной территории Украины первый день осени обещает быть солнечным и теплым.

В западных областях небольшие дожди начнутся уже ночью. Они принесут с собой грозы. Днем перетекут на север. Ожидается северо-западный ветер, переходящий в западный. Его скорость достигнет от пяти до десяти метров в секунду. На большей части территории Украины ночная температура достигнет 9 – 14 градусов, на востоке и юге будет от 13 до 18.

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