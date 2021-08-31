В нашей стране через двадцать лет такое явление, как зима может полностью исчезнуть, поскольку средняя температура постоянно растет.

Об этом сообщает Парламент.UA, со ссылкой на Николая Кульбиду, директора Украинского гидрометцентра.

«Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно достаточно ощутимо. Через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет», - сказал Кульбида.

По его словам, средняя температура в месяц поднялась в Украине на 1,6 – 1,7 градусов за последние годы. Эксперт рассказал, что на 10 – 15 дней каждый год увеличивается период теплой погоды, а холодное время года, наоборот сокращается.

По мнению экспертов, еще более радикально климатическая ситуация в Украине изменится за ближайшие полвека. Они сообщили, что климат в нашей стране станет предельно сухим. Из Прикаспия начнут приходить сухие массы воздуха и нести с собой высокую температуру. В Украине опустынивание возникнет на юго-востоке и продвинется на северо-запад. С ним придет сухое лето, отличающееся особой жарой.

Потеплеет и зимой. Однако возникнут атмосферная разбалансировка, которая принесет с собой морозы и сильные снегопады из Арктики. Полная трансформация климата в нашей стране, по мнению специалистов, займет от 50 до 100 лет.

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