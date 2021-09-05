Киевлянам стали приходить платежки с долгами за два прошлых отопительных сезона

Выяснилось, что в "Киевтеплоэнерго" пересмотрели суммы, потому что в июне изменилась методика расчетов, пишет "Сегодня".

"Пересчет так называемый. В мае 4000 грн сверху и в июне 1200 грн. Вот такие суммы мне пришли летом. Это пришло не только мне, всем. 1000, 900, 700 – но буквально всем. И даже тем, у кого есть счетчики", – поделилась киевлянка Елена, оказавшаяся среди тех, кому "посчастливилось" получить такую платежку.

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что подобным образом пересчет сделали в 1,5 тыс. домах, в которых одна часть квартир снабжена счетчиками, а другая нет. Пересчет платы за тепло коснулся мест общего пользования - подъездов, подвалов и чердаков. Отмечается, что в таких домах часть потребителей получила доначисления в сторону увеличения, а какой-то части - откорректировали в сторону уменьшения. Поскольку общий объем потребленного тепла по каждому из домов остается неизменным – произошло перераспределение.

Напомним, украинцев предупредили о подорожании коммуналки с наступлением холодов. Так как тарифы на газ полностью зависят от политики газопоставщика, и уже постепенно меняются в сторону повышения, то и стоимость отопления и горячего водоснабжения будут идти вверх. В правительстве говорят, что уже по итогам текущего года суммы в платежках станут на 33% больше, а по мнению экспертов на все 40%.



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