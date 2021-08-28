Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно рассказала, от каких именно услуг смогут отключать дома и квартиры украинцев за долги по коммуналке.

Об этом сообщает «Украина 24».

«Наименьшая задолженность за электричество, поскольку его выключают, не дожидаясь больших накоплений. Если в течение трех месяцев не было оплаты, вам могут выключить», - отметила Ненно.

По ее словам, при неуплате за три месяца сначала владелец дома или квартиры получает сообщение на телефон о просрочке, затем бумажное письмо о долгах. Если реакции нет, свет отключают примерно через десять дней.

Отныне в Украине поставщики коммунальных услуг смогут отключать их за долги. Однако эксперт пояснила, что отключить можно не все услуги из-за технических ограничений.

По ее словам, украинцы задолжали меньше всего за газ и электричество. Реже всего граждане платят за горячую воду и отопление. Однако лишить их этих услуг сложнее всего. Это невозможно технически. Нельзя полностью отрезать стояк на шестнадцать этажей.

Подобное отключение возможно только в новостройках. Эксперт добавила, что должникам сначала будут присылать сообщения, в которых попросят полностью либо частично оплатить долги. Если владелец квартиры этого не сделает, к нему попытаются применить другие санкции. Отметим, что на время действия карантина, а также на месяц после его окончания ранее запрещали накладывать штрафы и пени за долги по коммуналке.

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